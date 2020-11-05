Магазин оригинальных запчастей для мобильных телефонов №1 в Украине

Современные гаджеты отличаются большим разнообразием моделей. Популярные бренды регулярно пополняют собственный ассортимент новинками, которые моментально попадают на полки магазинов. Но, в результате продолжительной эксплуатации или неаккуратного использования, рано или поздно каждый смартфон или планшет может ломаться: выходят из строя отдельные комплектующие, нуждающиеся в срочной замене.

Качественные комплектующие для смартфонов (мобильных телефонов) от интернет-магазина Radan OSP ‒ это возможность приобрести оригинальные запчасти по доступным ценам с доставкой по всей территории Украины. Вместе с увеличенным ассортиментом гаджетов возрастает спрос на ремонтные услуги, а в особенности это актуально для больших городов.

Компании, которые занимаются ремонтом, осуществляют оптовую закупку запчастей, что позволяет им сэкономить и приобрести детали действительно по выгодной стоимости. Важно обращать внимание на надежных и проверенных поставщиков, так как от этого фактора напрямую зависит дальнейшая работа установленной детали и Вашего смартфона в целом.

На что стоит обратить внимание при выборе запчастей для смартфонов

Современный смартфон принято считать важным гаджетом в жизни каждого человека. Такие телефоны активно применяют для работы, в учебе, для игр, для ежедневной связи с близкими людьми. Поэтому при поломке владельцы гаджетов желают отыскать наиболее качественные запчасти для оперативного ремонта.

На что стоит обратить внимание, выбирая запчасти для смартфонов? Отмечают три основных критерия:

Характер поломки Сломанный гаджет необходимо отнести к мастеру, который точно скажет, какая деталь нуждается в замене. Иногда может понадобиться набор определенных запчастей, чтобы восстановить работоспособность смартфона. Марка смартфона Несмотря на то, что большинство современных мобильных телефонов имеют похожую конструкцию и дизайн, подбор деталей осуществляется с учетом фабричных характеристик каждой отдельно взятой модели. Ведь мастера по ремонту учитывают компанию-производителя, год выпуска, марку, размеры гаджета. Надежный и проверенный поставщик В последнее время все большее количество пользователей смартфонов и мастеров, специализирующихся на ремонте гаджетов, предпочитают покупать запчасти для мобильных телефонов в удобном режиме онлайн. Потребуется проверить надежность поставщика, почитать отзывы других покупателей, обратить внимание на дизайн сайта, ознакомиться с предложенным ассортиментом.

Качественные комплектующие для смартфонов (мобильных телефонов) от интернет-магазина Radan OSP

На сайте нашего интернет-магазина представлен широкий ассортимент запчастей для мобильных телефонов в Киеве для таких популярных брендов, как Samsung, HTC, Sony, Nokia, Fly, Huawei, Microsoft.

Мы предлагаем в продажу различные запчасти оптом и в розницу:

Сенсоры, дисплеи и модули для различных моделей современных гаджетов.

Корпусы для смартфонов ‒ это одна из самых востребованных деталей, которая чаще всего ломается под воздействием механических повреждений.

Шлейфы для разных моделей телефонов.

Дополнительные качественные комплектующие для смартфонов (мобильных телефонов) от интернет-магазина Radan OSP, которые часто нуждаются в замене: стекла, динамики, микросхемы и другое.

Во время закупки каждая деталь проходит необходимые проверки, которые уменьшают количество заводского брака.

Запчасти для планшетов

Планшет ‒ популярный гаджет для каждого современного человека, независимо от его возраста или профессиональной деятельности. Это удобная техника, с которой можно легко путешествовать: планшет не займет много свободного места в сумке, в рюкзаке. Но в результате продолжительного или неаккуратного использования планшеты могут выходить из строя.

Чаще всего поломки происходят в результате механических повреждений, ударов (при падении). В таком случае первыми страдают корпус или экран планшета. Однако не стоит расстраиваться, так как запчасти для телефонов и планшетов доступны в продаже с доставкой в любой населенный пункт Украины.

Для розничных и оптовых заказов мы предоставляем гарантийный срок на каждую деталь. Это подтверждает тот факт, что наши комплектующие действительно оригинальные и качественные, так как мы уверены в собственных товарах.

Покупая запчасти (комплектующие) к смартфонам (планшетам), каждый покупатель может с легкостью оформить собственный заказ на сайте и тем самым сэкономить свое время, исключая длительные поиски необходимых деталей.

Запчасти для мобильных телефонов

Благодаря активному развитию технологий современные гаджеты уже давно стали многофункциональными и практичными помощниками для каждого человека: в работе, во время проведения личного досуга. Конкуренция на рынке мобильных телефонов достаточно большая, каждый производитель желает приятно удивить своих покупателей уникальными новинками, используя инновационные технологии. Мобильный телефон уже давно перестал быть обычным средством связи за счет огромного количества дополнительных функций.

Но в процессе активной эксплуатации смартфоны часто падают, разбиваются, на них попадает вода. Все это приводит к срочному ремонту гаджетов. На что стоит обратить внимание, выбирая запчасти для смартфонов? В первую очередь рекомендуется учесть наличие гарантии и выгодные условия для каждого клиента.

В интернет-магазине Radan OSP Вы можете приобрести определенную деталь или сразу набор комплектующих по выгодным ценам. У нас совершают закупку не только мастера по ремонту смартфонов, но и также уверенные пользователи гаджетов, которые могут собственноручно установить деталь на собственный телефон. В последнем случае чаще всего речь идет о несложном ремонте и деталях, которые удается заменить в домашних условиях, без использования специальных инструментов и приборов.

Почему лучше всего выбирать оригинальные запчасти для телефонов (планшетов)

Выбирая запчасти для смартфонов, стоит обратить внимание на их качество исполнения. Дешевые подделки очень часто приводят к быстрой поломке гаджета или становятся причиной его неисправной работы. Не стоит забывать о том, что в погоне за низкой стоимостью запчастей появляется риск купить некачественные комплектующие от поставщиков, не предоставляющих никаких гарантий.

Почему нужно покупать оригинальные запчасти для телефонов (планшетов)? Важно учесть несколько определенных критериев качественных комплектующих:

Соответствие заданным характеристикам Оригинальные запчасти для мобильных телефонов полностью соответствуют заданным параметрам и эксплуатационным характеристикам определенной модели. Наличие гарантии Гарантия ‒ это подтверждение того, что продукция застрахована от подделок, а производитель гарантирует качество своего товара. Надежная работа гаджета Смартфон будет работать с 100%-ной эффективностью, выполняя свою работу максимально качественно.

Самые распространенные проблемы с современными мобильными телефонами

Полное покрытие потребностей рынка запчастей для мобильных телефонов ‒ одно из главных преимуществ нашего интернет-магазина. Используя запчасти, можно не только отремонтировать телефон, но и также восстановить работоспособность смартфонов, которые уже на протяжении долгого времени находились в нерабочем состоянии.

Выбирая оригинальные запчасти для мобильных телефонов, актуальность замены которых достаточно высока, можно решить самые распространенные проблемы:

Нерабочая периферия. Очень часто ломаются динамики и микрофоны. В процессе покупки клиент сможет отыскать динамики вместе с антенным модулем, который отлично держится исключительно на качественном корпусе.

Разбитый экран. Сенсорный кран достаточно часто разбивается во время падения телефона. В ассортименте нашего магазина каждый покупатель может с легкостью подобрать дисплеи, сенсоры и дисплейные модули.

Телефон не держит заряд или быстро разряжается. Оригинальные детали для мобильных устройств помогут решить данную проблему. В ассортименте представлены стандартные и усиленные модели.

Пропадает изображение с экрана. Опытные мастера и некоторые владельцы телефонов сразу же определят причину поломки ‒ неисправный дисплейный шлейф. Стоимость этой детали невысокая, но особую роль играет именно качество.

Интернет-магазин Radan OSP предлагает исключительно качественные комплектующие для смартфонов (мобильных телефонов) от проверенных поставщиков. Это позволяет нам с уверенностью предоставлять гарантию на любую деталь, подтверждая тем самым ее оригинальность и продолжительный срок службы.

Выбираем оригинальные запчасти для мобильных телефонов ‒ актуальность замены таких деталей

Регулярное использование мобильных устройств приводит к тому, что с течением времени некоторые детали выходят из строя. Ведь у каждого элемента имеется определенный эксплуатационный срок. Поэтому мы предлагаем в продажу оригинальные запчасти для мобильных телефонов, актуальность замены которых позволяет каждому мастеру выбрать действительно необходимые детали для разных моделей гаджетов.

Для максимального удобства наших клиентов все детали разделены на соответствующие категории по брендам и устройствам ‒ смартфоны, планшеты. Это поможет каждому покупателю отыскать нужные запчасти, сэкономив собственное время.

Запчасти для смартфонов: выбираем качественные дисплеи

Большинство современных смартфонов создаются не единым блоком, а представляют собой определенный набор запчастей, которые с легкостью можно заменить в случае их поломки.

Однако некоторые компании-производители выпускают смартфоны моноблочной конструкции, где корпусная часть, дисплей и батарея ‒ это одно целое. В таком случае заменить дисплей при его повреждении своими силами невозможно, потребуется срочная помощь мастера.

Покупка дисплея необходима в таких ситуациях:

Если дисплей Вашего телефона имеет непрезентабельный внешний вид.

Когда появляются существенные проблемы в работе тачскрина.

На экране появились глубокие трещины, внутри которых собирается грязь, пыль.

Появились проблемы с качественным изображением.

Отмечают серьезные повреждения, что стали причиной уменьшения функциональности сенсорной панели.

Покупая запчасти (комплектующие) к смартфонам (планшетам) на сайте нашего интернет-магазина, Вы отдаете предпочтение оригинальным комплектующим.

Какие виды дисплеев для телефонов предлагает магазин Radan OSP

Еще несколько лет назад при выборе таких актуальных запчастей для смартфонов, как дисплеи, на первом месте было только качество изображения. Но на сегодня данный экран является многофункциональным, так как выполняет функцию клавиатуры и навигации по гаджету в целом.

Поэтому, выбирая такие запчасти для телефонов и планшетов, рекомендуется обратить внимание на следующие характеристики:

Размер указывается в дюймах: 1 дюйм = 2,5 см. Стандартные смартфоны имеют размеры от 4 до 6 дюймов.

Разрешение. Этот параметр указывает на четкость дальнейшего изображения.

Показатель DPI (PPI) ‒ указывает на плотность пикселей (чем выше данный показатель, тем более яркой и четкой будет картинка).

Технология при производстве дисплеев. Самые популярные жидкокристаллические матрицы (LCD), а также модели на органических светодиодах ‒ OLED или AMOLED

Конструктивный тип тачскрина ‒ емкостный или резистивный. От этого напрямую зависит качество управления сенсорным экраном.

Изучая такие характеристики, становится понятно, почему нужно покупать оригинальные запчасти для телефонов (планшетов). Ведь именно оригинальные детали способны обеспечить качественную и продолжительную работу Вашего смартфона.

Широкий ассортимент запчастей для мобильных телефонов в Киеве: выбираем сенсорные панели (тачскрины)

Сенсорная панель ‒ конструкция, отвечающая за ввод информации, что представляет собой панель, которая реагирует на прикосновение. Сенсорное стекло активно используют в различных телефонах и планшетах, что подтверждает актуальность его замены с применением оригинальных запчастей для мобильных телефонов. Именно эта деталь является частью дисплейного модуля.

Представленные запчасти для смартфонов могут быть нескольких видов:

Резистивные ‒ это самая распространенная и простая технология, что позволяет создавать доступные и эффективные панели. По своей конструкции такая деталь представляет собой два пласта, между которыми происходит напряжение. Верхний слой достаточно гибкий, а во время нажатия он легко прогибается до второго слоя, изменяя сопротивление всей системы. Фиксация изменений осуществляется посредством микроконтроллера, что определяет область касания.

Емкостные ‒ в этих экранах имеется специальный слой поверх стекла, который при касании освобождает часть энергии. Такой энергетический заряд фиксируется посредством датчиков, определяющих координаты нажатия на экране. Чаще всего этот вид используется следующими компаниями: Samsung, Sony, HTC и другие.

Каждая из представленных технологий отличается определенным набором преимуществ и недостатков. К примеру, резистивная позволяет собирать недорогие гаджеты, благодаря простоте своей конструкции, которые могут реагировать не только на тепло пальцев, но и также на стилусы. Но в результате своей «древности» она наделена некоторыми недостатками: наличие нечеткого изображения, незначительное быстродействие, возможность легко повредить экран.

Выбирая запчасти для смартфонов, все большее количество мастеров отдают предпочтение именно емкостной технологии. Она не искажает изображение, оперативно реагирует на касание пальцев и при этом отличается доступной стоимостью.

Выбор защитных стекол на смартфон

Активная жизнь большинства владельцев смартфонов приводит к тому, что телефон может получить серьезные повреждения при неаккуратном использовании. К примеру, во время падения чаще всего страдают именно экраны, замена которых обходится владельцу гаджета достаточно дорого.

Широкий ассортимент запчастей для мобильных телефонов в Киеве в нашем интернет-магазине предлагает также и большой выбор защитных стекол. Это отличная защита от повреждений экрана: сколы, царапины, трещины при падении, ударах. Всего этого можно избежать, если своевременно поклеить стеклянное покрытие. Защитное покрытие можно подобрать для любой модели телефона. Кроме того, существуют универсальные и специализированные модели, рассчитанные для определенной модели телефона.

Стоимость таких стекол зависит от их качества (материалы, которые производитель взял за основу в процессе создания стекла), степени плотности и дополнительных функциональных качеств. В результате повреждения стекла необходимо срочно снять данное покрытие и наклеить новое. Помните о том, что трещины или частицы поврежденного стекла могут повлиять на качество работы самого экрана, ведь такое стекло уже не выполняет своих защитных функций.

Стекла относятся к категории расходных материалов, так как чаще всего их срок эксплуатации зависит от бережного отношения к смартфону со стороны пользователя. Кроме того, такое защитное покрытие владелец телефона или планшета может поклеить самостоятельно, без помощи мастера.

Оригинальные детали для мобильных устройств: шлейфы для телефонов

Шлейф ‒ это подвижная микросхема, которая обеспечивает надежную связь между несколькими планками мобильного устройства. Ее очень часто можно встретить во всевозможных моделях слайдеров: раскладных или поворотных, в конструкциях, когда сдвигается только часть клавиатуры.

Покупая такие запчасти (комплектующие) к смартфонам (планшетам) на сайте магазина Radan OSP, необходимо помнить, что шлейфы могут быть разных видов:

межплатные модели;

для управления дисплеем;

клавиатурные;

для управления гарнитурой;

для камеры;

для микрофона;

для боковых кнопок включения.

Поломка шлейфа может произойти в результате особенностей его расположения или при частой эксплуатации поворотного механизма. Несмотря на то, что многие компании-производители активно работают над усовершенствованием технологии обработки данной детали, ее поломка является неизбежной. Ведь в процессе применения телефона контакты в схеме постепенно перетираются и не поддаются восстановлению.

Учитывая огромный спрос на такие оригинальные детали для мобильных устройств, мы регулярно пополняем ассортимент шлейфов актуальными новинками.

Как понять, что потребуется замена шлейфа?

Поломка шлейфа происходит не только в результате естественного износа детали. Иногда причиной может стать попадание воды, пыли внутрь устройства, механическое повреждение.

Самые распространенные симптомы перебитого шлейфа:

плохое качество съемки из-за неправильной работы камеры;

выключение телефона во время его открытия (актуально для «раскладушек»);

зависание изображения или его временное пропадание;

пропадание или сбои в звуке.

Все это свидетельствует о том, что потребуется отыскать оригинальные детали для мобильных устройств, которые помогут восстановить ранее утраченные функции и возможности Вашего гаджета.

На сайте магазина Radan OSP представлен большой список запчастей от проверенных компаний-производителей, которые отличаются качеством и стоимостью. Таким образом, мастера, занимающиеся ремонтом телефонов, или владельцы гаджетов могут самостоятельно подобрать наиболее подходящий вариант для определенной модели мобильного телефона.

Покупая запчасти (комплектующие) к смартфонам (планшетам), не забываем о динамиках

В категорию самых распространенных деталей, которые чаще всего заказывают мастера по ремонту гаджетов, входят динамики. Именно эти комплектующие отвечают за качественное воспроизведение звуков. Такие динамики могут быть двух типов: полифонический и слуховой.

Новая деталь укомплектована специальной защитной сеточкой, которая предотвращает проникновение мелких частиц пыли и других посторонних предметов внутрь звукового элемента. Но даже такая защита не является гарантией продолжительной работы детали.

Представленный широкий ассортимент запчастей для мобильных телефонов в Киеве может запутать каждого покупателя, поэтому важно ознакомиться с характеристиками двух типов динамиков:

Внешний или полифонический динамик. Его задача заключается в том, чтобы воспроизводить мелодии во время звонков, при просмотре видео, воспроизведении звуков в играх, приложениях. Бузер ‒ это отдельная деталь в телефоне и чаще всего находится внизу (в некоторых моделях может быть встроен в рамку). Конструкция и размещение зависит от модели смартфона и особенностей корпусной части.

Слуховой или разговорный динамик. Он отвечает за передачу речи собеседника во время разговора. Этот динамик во всех моделях смартфонов находится вверху. В некоторых мобильных устройствах такой динамик напрямую связан с другими узлами.

Покупая оригинальные запчасти для телефонов (планшетов), можно продлить срок службы отдельных комплектующих, а вместе с ними и работу всего устройства. Ведь в качественных запчастях производители используют уже проверенные материалы, позволяющие собрать деталь с большим рабочим ресурсом.

5 советов во время покупки телефонных деталей

Запчасти для смартфонов (планшетов) отличаются разными сроками службы, но окончательный эксплуатационный срок во многом зависит от пользователя. В процессе выбора качественной детали необходимо обратить внимание на 5 основных советов:

Не экономьте при покупке оригинальных комплектующих. Дешевые копии имеют непродолжительный срок службы, что приводит к частым поломкам и постоянному ремонту мобильных устройств. Выбирайте оригинальную деталь, которая специально рассчитана под Вашу модель планшета или смартфона. Избегайте подделок, универсальных запчастей. Совершайте покупку деталей у проверенных поставщиков, проверяйте наличие гарантии. На дешевые копии производители очень редко предоставляют гарантию, так как они сами не уверены в качественной эксплуатации таких комплектующих. Пользуйтесь защитными стеклами и другими расходными материалами для защиты своего телефона. Это особенно важно для Вашего дисплея.

В нашем каталоге происходит регулярное обновление запчастей для смартфонов и планшетов, так как мы постоянно следим за актуальными новинками.

Быстрая и удобная покупка запчастей для телефонов и планшетов

Прибрести детали в магазине Radan OSP достаточно просто. Мы придумали оперативный способ оформления покупки, благодаря которому каждый покупатель сможет сэкономить собственное время:

Ознакомившись с каталогом товаров, клиент сможет добавить понравившуюся позицию в «корзину». Если выбранная позиция доступна к продаже, тогда нажимаем кнопку «купить», а если товар отсутствует, тогда можно воспользоваться кнопкой «под заказ».

Потребуется заполнить указанные поля: ФИО, город, контактные данные, способы оплаты, доставки и другое.

Клиент отправляет заявку вместе со своими контактами нашему менеджеру через Skype или Viber. После этого клиенту остается дождаться звонка от менеджера магазина Radan OSP, который уточнит сделанный заказ и ответит на все интересующие покупателя вопросы.

Покупка товара «под заказ»

Специально для своих клиентов мы подготовили уникальную услугу ‒ заказать запчасти для телефонов и планшетов, которых нет на нашем складе. Такая услуга называет «под заказ». Мы всегда готовы идти навстречу своим клиентам, а потому можем предложить собственную помощь в поисках необходимой для Вас детали.

Если клиент не смог отыскать нужную деталь на сайте, он всегда имеет возможность отправить запрос, в котором укажет следующую информацию:

Ссылку или номер определенного товара.

Подробное описание, технические характеристики детали.

Количество запчастей.

Отправляя письмо на наш почтовый адрес, не забудьте оставить собственные контактные данные для обратной связи.

Менеджер свяжется с клиентом для дальнейшего обсуждения таких важных вопросов, как цена и сроки поставки. Если клиента устраивают все предложения, необходимо произвести предоплату в размере 30% от общей стоимости комплектующих. Как только товар поступает на склад, наш менеджер непременно с Вами свяжется. Чтобы забрать свой заказ, клиенту потребуется оплатить остальную часть суммы.

Заказать запчасти для смартфонов (планшетов) с доставкой по Украине

В нашем интернет-магазине каждый клиент имеет возможность резервировать понравившийся товар в течение 3-х дней. На протяжении этого времени покупатель должен внести оплату. В противном случае товар будет снят с предварительного резерва.

Запчасти для смартфонов (планшетов) можно приобрести с доставкой в любой населенный пункт Украины. Доставки за пределы страны обсуждаются отдельно с каждым клиентом.

Покупатель имеет возможность самостоятельно выбрать понравившуюся курьерскую службу из представленного списка: «Новая Почта», «Автолюкс», «Гюнсел» или «Ночной экспресс».

Помимо разных способов доставки мы также предлагаем своим клиентам сразу несколько удобных способов оплаты заказа:

Оплата всей суммы товара на банковскую карту (реквизиты предоставляет наш менеджер).

Наложенный платеж. Оплата осуществляется по факту получения товара.

Новые клиенты делают предоплату в размере от 80 до 150 грн. в зависимости от общей суммы сделанного заказа. Постоянным клиентам мы высылаем товар наложенным платежом без обязательной предоплаты.